Bursa'da üniversite yolunda en ciddi prova

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği, yüz binlerce soruya ücretsiz online erişim imkanı gibi uygulamalar ile sürekli üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere gerçek sınav provası imkanı da sunuyor. Gerçek sınav ile birebir olacak ücretsiz deneme sınavıyla, gençlere hem stresi yenme hem de başarı ortalamalarını görme imkanı sunuluyor. 12 Mart Cumartesi günü Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, İnegöl Meslek Yüksekokulu, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu ve Orhaneli Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan deneme sınavına başvurular, busmek.bursa.bel.tr adresi üzerinden cuma gününe kadar yapılabilecek.

Eğitim konusunda gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2018-2019 döneminde başlayan YKS eğitimlerimizden, bu zamana kadar 3 bin 500'e yakın gencimiz istifade etti. 2021-2022 eğitim dönemi ile birlikte 5 farklı merkezde gerçekleştirilen ve dijital eğitimler ile desteklenen YKS kurslarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimizin YKS sınavlarında başarı oranlarını artırmak ve sınav kaygısını yenmelerini sağlamak amacıyla, deneme sınavı düzenliyoruz. Başarıyı teşvik etmek için de dereceye giren öğrencilerimize dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı saat, hediye çeki ve dijital eğitim seti hediye ediyoruz. Deneme sınavına katılacak gençlerimize online kayıt yaptırmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Şimdiden sınava gidecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.