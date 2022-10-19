Bursa'da üniversitelilere ‘Hoş geldin' şöleni

Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimleri için Bursa'daki üniversiteleri tercih eden öğrencilere yönelik ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni' düzenledi.

Ülkenin yarınları olan gençlere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor. Bu sene 6'ıncısı yapılan ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni', Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde yoğun katılımla başladı. Alanda kurulan öğrenci toplulukları stantlarını gezen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şölenin açılış töreninde konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, şölenin bu yıl da büyük bir katılımla yapıldığını söyledi. Seneye süresi dolacağı için görevde olmayacağını ancak son güne kadar üniversite için çalışacağını belirten Kılavuz, “Göreve geldiğimiz gün belirlediğimiz hedeflerden birisi, ‘Öğrenci dostu üniversite' idi. 128 farklı ülkeden 75 bin öğrencisi ve 7500 personeli olan üniversitede, öğrenci memnuniyetini yüzde 62'lere çıkarttık. Yüzde 70'lere ulaşmayı hedefliyoruz. İyi niyetle, kararlılıkla sıkıntıların çözümü için çabalıyoruz. Gün geçtikçe, öğrencilere yeni imkanlar sunulacak ve öğrenci memnuniyeti artacaktır. Gençlere Bursa'yı tanımalarını öneriyorum. Bursa; dağı, denizi, ovası, kültürel birikimi ve sanatıyla medeniyet harikasıdır. Bu merkezi tanımadan mezun olup ayrılırsanız, yazık etmiş olursunuz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, kendisinin de Uludağ Üniversitesi'nden mezun olduğunu hatırlatarak, devletin birçok kademesinde bu okuldan mezun olan insanların bulunduğunu ifade etti. Gençlerden üniversitenin kıymetini bilmelerini isteyen Akhan, geleneği olan bir okulda okumanın gençler için ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim hayatına katkı sunan çalışmalar yaptığını anlatan Akhan, “Üniversite dostu şehir oluşturmak hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite kampüsü ve şehir merkezinde gençlere yönelik mekanlar inşa etmekle beraber, sosyal yaşamları ile sportif ve kültürel aktivitelerini zenginleştirecek projeler geliştiriyoruz. Üniversite bünyesine bir futbol sahası kazandırıldı. Kapalı spor salonu ihalesine çıktık. Üniversiteyle beraber oluşturduğumuz gençlik merkezi projemiz var. Üniversite okuyan gençlerin hayatındaki maddi zorlukları göğüslemeleri adına, burs çalışmamız var. Geçen sene 3 bin öğrencimize burs vermiştik. Bu sene sayıyı, 5 bini üniversite 5 bini meslek lisesi olmak üzere 10 bine çıkardık. Yakın zamanda sayıyı 16 bine taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız, su fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulamasını bu yıl da sürdürüyoruz. Buna benzer gençlere yönelik birçok çalışmayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüyoruz. Gençlerden eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Sanat Toplulukları Birliği Başkanı Mehmet Emin Şenses, 6 yıldır büyük bir heyecanla sürdürdükleri şölenin birçok STK ve öğrenci topluluğunun katılımıyla her geçen yıl daha da renkli hale geldiğini söyledi. Üniversiteye yeni gelen ve halen öğrenci olan gençlerin daha verimli bir gün geçirmesi adına şöleni düzenlediklerini anlatan Şenses, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın konser verdiği şölende, Büyükşehir Belediyesi Kültür Akademisi, Türk Halk Kültürü Kulübü ve Bursa Erkek Lisesi halk oyunları ekiplerinin gösterisi sahnelendi. Program, protokol üyelerinin üniversite topluluk stantlarını gezerek bilgi almasıyla devam etti.