Bursa'da unutulmayan şarkılarla müzik dolu gece

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. İlk bölümde Unutulmayan Şarkılar konseptiyle performansını sergileyen Ezgi Çakmak'ın ardından konserin ikinci yarısında sahne alan Ceylan Koynat, ‘Sevemiyorum', ‘Peki O Zaman' ve ‘Esmerin Adı Oya' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve Orkestra Şube Müdür Vekili Nilüfer Göl, konuk sanatçılar Ezgi Çakmak ile Ceylan Koynat'a plaket takdim etti.