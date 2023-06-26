Bursa'da üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Bursa'da öğretmen, mühendis, mali müşavir gibi farklı iş kollarından 11 arkadaş tarafından kurulan firma, tıbbi ve aromatik bitkiler sektöründe yağ ve hidrosol (bitki öz suyu) üreterek ülke ekonomisine değer katıyor.

Koşuboğazı Mahallesi'nde 2016'da kurdukları tesiste lavantadan melisaya, kantorandan ekinezyaya kadar 40 çeşit bitki fidesi üreten firma, yurt içindeki ilaç ve kozmetik sanayisi için üretim yapan firmalara, Azerbaycan ve Bulgaristan'a fide satıyor. Zamanla işlerini büyüterek ürünlerden yağ da almaya başlayan firma, elde ettikleri yağları Almanya, Çin, Japonya ve Belçika'ya ihraç ediyor.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki konusunda zengin olduğunu kaydeden Firma Genel Müdürü Süleyman İşçi, “Bu alanlarda üretim yapmak isteyenler için planlı üretim ve uzman desteği şart” dedi.

Tarıma ilgisi olan 11 arkadaş yaklaşık 7 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi, Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) düzenlenen kursa katıldı.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi alan arkadaşlar, tesis açarak üretim yapma kararı aldı. Güçlerini birleştiren girişimciler, Mustafakemalpaşa'nın kırsal Koşuboğazı Mahallesi'nde 2016'da kurdukları tesiste lavanta, altın otu, biberiye, civanperçemi, aynısefa, melisa, kekik, paçuli, ıtır, ada çayı, kantaron, tıbbi nane, papatya, zufa otu ve ekinezya gibi 40 çeşit bitkinin fidesini üretmeye başladı.

Yurt içindeki ilaç ve kozmetik sanayisi için üretim yapan firmalara, Azerbaycan ve Bulgaristan'a fide satan, zamanla işlerini büyüterek ürünlerden yağ da almaya başlayan firma sahipleri, elde ettikleri yağları Almanya, Çin, Japonya ve Belçika'ya ihraç ediyor. Firma, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla 4 milyon liralık yağ üretim tesisi yatırımı projesi için 2 milyon lira destek almaya hak kazandı. Şu anda yıllık 2 ton yağ ve 100 ton hidrosol üreten firma, söz konusu yatırımla bu rakamları 5 katına çıkarmayı hedefliyor.

Bitki öz suyu ve bitki çayları da üreten Firma ortaklarından Genel Müdür Süleyman İşci, Fen Bilgisi Öğretmeni olduğunu söyledi.

Tarıma meraklı arkadaş grubuyla tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretimine başladıklarını belirten İşci; “Önce kooperatif şeklinde kurulmuştuk, daha sonra şirketleştik ve 7 yıldır Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine aromatik bitki fidesi üretip ham madde tedarik ediyoruz. Aynı zamanda kozmetik ve ilaç sanayi için yağlar üretiyoruz” dedi.

Türkiye'nin birçok bölgesine tedarikçi olarak fide gönderdiklerini, büyük yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunduklarını bildiren Süleyman İşci, sözlerini şöyle sürdürdü; “Fide gönderdiğimiz firmalara, üretim yaptıktan sonra hasat edilen ürünlerin nerelere pazarlanması gerektiğiyle alakalı yardımcı oluyoruz. Bir kısmını kendimiz alıyoruz. Firmamızı TKDK desteğiyle büyütüyoruz. Şimdiki üretim tesisimizin olduğu mahallede aldığımız araziye tıbbi aromatik bitkiler merkezi kuruyoruz. Burası bir eğitim kompleksi şeklinde olacak. TKDK desteğiyle oraya yağ üretim tesisi kuruyoruz. Makinelerin kurulumu başladı, çok kısa zamanda üretim başlayacak. Tam teşekküllü tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme merkezi kurmuş olacağız"

Şu an yaklaşık 6 dönümde 20 kişilik istihdam oluşturduklarını ifade eden İşci, yeni açılacak 6 dönümlük alanla istihdam sayısının ikiye katlanacağını vurguladı.

Süleyman İşci, firmayı kuran arkadaşlarının bir yandan da kendi işlerine devam ettiğini belirterek; “7 yıl önce biz bu işe başlarken sektörde açıkçası çok boşluk vardı. Mesela uçucu yağ elde edecek makine üretimi yoktu. Biz kısa sürede distilasyon (damıtma) makineleri ürettik. Hasat makinesi sıkıntısı vardı. Biz kendimiz AR-GE çalışması yaparak hasat makinesi ürettik. Ayrıca bitkide önemli ürünlerin üretimini artırdık” diye konuştu.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki konusunda zengin olduğunu kaydeden İşci, “Ülkemizdeki bitkileri biraz daha ön plana çıkarmaya çalıştık. Onlar bilinsin, daha bilinçli yetiştirilsin. Dışarıdan bilinçsizce toplayıcılar tarafından zarar verilmeden, üretimi azaltılmasın. Biz bunu daha böyle kurulu bahçelerle planlı hale getirelim düşüncesinde olduk. Ülkemizde bölgesel hangi ürünler daha iyiyse o ürünlerin üretilmesi ve artırılması tarafındayız” ifadesini kullandı.