Bursa'da ustalara saygı konseri

Musikinin Sultanları Türk Müziği Korosu, 'ustalara saygı' adı altında ücretsiz konser verdi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konsere imza atan Musikinin Sultanları Türk Müziği Korosu, kimi zaman coşturdu, kimi zaman ise hüzünlendirdi.

Koro, Zeki Müren, Yıldırım Gürses, Bergen, Avni Anil, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Emel Sayın ve Müslüm Gürses gibi pek çok usta sanatçının eserlerini seslendirdi. 3 saati geçkin konserde vatandaşlar unutulmaz bir konser gecesi yaşadı.

Kanun Sanatçı ve Koro Şefi Hülya Dündar, "Bu düzenlediğimiz konserimizi Bursalı sanat severlerin bu kadar ilgi göstereceğini beklemiyorduk. Bu kalabalık ve coşku bizi daha çok çalışmaya ve daha çok sorumluluk almaya teşvik etti.

Bundan sonra son sürat konserlere devam edeceğiz. Sanatı gençlere, ev hanımlarına, beylere, tüm çalışanlara sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çabalıyoruz" dedi.