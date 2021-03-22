Bursa'da utanılacak görüntü

Bursa'da kısıtlamaların kalkmasının ardından şehrin su ihtiyacını karşılayan iki barajından biri olan Doğancı Barajı'nın çevresi çöplüğe döndü.

Belediye ekiplerinin her gün temizlemesine rağmen, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından baraj çevresi manzaraya karşı içki içmek için mesken tutan vatandaşların uğrak yeri oldu. Alemcilerin gelişi güzel bıraktıkları atıklar nedeniyle bölge çöplüğe çevrildi.

Gündüz baraj manzarası seyretmek için kısa süreli duraklayan vatandaşlar ise gördükleri manzaraya inanamadı.

Atılan çöpleri gören vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Böyle bir güzel ortamda çirkin kokular ve görüntülerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Belediye temizlese de, buraya gelenler çöplerini bırakıp gidiyorlar, o bölgelerin temizlenmesi çok zor. Bize yakışmadığını düşünüyoruz. Yetkililerden buraların denetim altında tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri ise, sürekli temizlenen bölgeye vatandaşların gelişi güzel çöp atmamalarını istedi.