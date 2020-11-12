Bursa'da Uygulamalı Çiftçi Okulu ilk sertifikalarını verdi.

FAO ve Bursa Tarım İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu' ilk sertifikalarını verdi.

Duvarsız Okul olarak adlandırılan Uygulamalı Çiftçi Okulu, Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Sosyoekonomik entegrasyonun dengelenmesi ve geçim sağlama imkanı oluşturması amacıyla Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların dayanıklılığının geliştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilen UÇO'nun açılış etkinliği Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampus alanında gerçekleşti. Proje, Bursa'da bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve Türk vatandaşlar arasından seçilen faydalanıcıların çeşitli mesleki eğitim konularında eğitildikten sonra istihdam edilmelerini amaçlıyor.

Türkiye, 4 milyona yakın Suriyeliyi ağırlarken Bursa en yoğun sayıda GKAS'ı misafir eden şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında bu yıl, mesleki eğitimler, uygulamalı çiftçi okulları ve mevsimlik iş ve tarım deste beceri programları (MİTAP) olmak üzere üç farklı eğitim ve meslek edindirme programı uygulanıyor.

Proje kapsamında 19 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Ambalaj ve Paketleme I-II meslek eğitimleri, 02 Ekim 2020 tamamlandı. 12 Ekim'de başlayan Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı I, 19 Ekimde ise Ekmek Üretimi I mesleki eğitimleri başlayıp kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Dünya genelinde uzun yıllardır uygulanan ve oldukça başarılı sonuçlar veren UÇO sistemi FAO ve Tarım Bakanlığı işbirliğinde ülkemizde yeni yeni denenmeye başladı. UÇO, aynı ekosistemde benzer zirai ya da hayavani üretim yapan çiftçilerin bir araya gelerek bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Toplam 17 başlığın olacağı Uygulamalı Çiftçi Okulları müfredatında, narenciye üretiminden hayvancılığa, unlu mamullerden fıstık ve domates üretimine kadar bütün dersler tarlalarda bizzat konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak veriliyor. Katılımcılara cinsiyet eşitliği, yeni tarım teknikleri, akıllı ve iyi tarım uygulamaları gibi konularda eğitimler veriliyor.

6 Uygulamalı Çiftçi Okulu'nun açılması planlanan Bursa'da 2020 yılında Unlu Mamullerde 1 grup, zeytin yetiştiriciliğinde 2 grup olmak üzere 3 grupta toplam 75 faydalanıcı 6 ay süreyle eğitim alacak. Çalışma ile zirai eğitimin yanı sıra kültürel uyum ve istihdam oluşturulması hedefleniyor.