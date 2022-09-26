İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 8 kök Hint keneviri ve 700 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 8 kök Hint keneviri ve 700 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı. Mahmut Çelebi Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında 2 metre uzunluğunda 8 kök Hint keneviri, 700 gram kurutulmuş kenevir yaprakları (esrar maddesi) ele geçirilirken, H.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A., hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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