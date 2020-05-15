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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu, 6 gözaltı

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramalar sonucunda, 180 gram esrar, 155 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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