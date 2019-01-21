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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bursa’da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 755 Türk lirası ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan 11 kişiden 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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