Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 240 gram metamfetamin, satışa hazır halde bir miktar esrar, bir miktar ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şahıstan 5'i hakkında kullanmak, uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, D.B., Ö.C., H.H.A., H.K., F.Ç., M.B. ve K.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.