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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda 360 gram metamfetamin, 40 gram sentetik kannabinoid, 20 adet ectasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan 14 kişiden 4'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, R.D., Ö.K., G.Ş., Ö.Y., İ.C.A., S.Ö.K. Ve B.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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