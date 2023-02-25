İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri, durumundan şüphelendiği iki şahsın üzerinde, araç ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirdi.

2 kişi gözaltına alındı.


Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büroya bağlı polis ekipleri durumunda şüphelendiği O.K.(34) ve R.E.(29) isimli iki şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerinden 30 gram metanfetamin ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada bir hassas terazi, 12 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparatlar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlanan 2 şahıs adliyeye sevkedildi.

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