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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 kişi gözaltında

Bursa narkotik polisi 25 zehir tacirini gözaltına aldı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 325 gram bonzai, 50 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 3 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslardan F.G, G.P, R.H, K.M, D.Ş, O.K. ve F.Ö. isimli 7 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilirken, 18 kişi ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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