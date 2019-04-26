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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa’da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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