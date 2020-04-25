Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde yakın zamanda cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen U.K'nin Kurşunlu Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şahsın uyuşturucu satışı için bazı şahıslarla görüşeceğini öğrenen ekipler, buluşma noktasına yaptıkları operasyonda U.K. ile birlikte E.A, D.S, A.Ş. ve O.Y.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üstleri, araçları ve ikametlerinde yapılan aramada ekipler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet fişek, 85 gram uyuşturucu madde, 25 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 620 lira ele geçirdi.

U.K, E.A. ve D.S. gözaltına alınırken, şüphelilere ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanuna muhalefetten toplamda 15 bin 750 lira idari para cezası da uygulandı.