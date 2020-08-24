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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda Hint keneviri, 500 gram esrar, 400 gram toz esrar ve satışa hazırlanmış halde bir miktar metamfetamin bulundu. Adliyeye sevk edilen , M.Ş. ve U.E.K. tutuklanırken, A.K.'nşn emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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