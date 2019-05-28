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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu kullanmak suçundan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.Ç., E.Ç. ve Ç.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 55 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, 9 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. 3 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

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