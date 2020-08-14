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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo bonzai ve uyuşturucu madde çoğaltılmasında kullanılan 1,5 kilo bitki ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo bonzai ve uyuşturucu madde çoğaltılmasında kullanılan 1,5 kilo bitki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonla, S.D., T.D. ve F.Ö. evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2,5 kilogram bonzai ile uyuşturucu madde çoğaltılmasında kullanılan 1,5 kilo bitki ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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