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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Zanlılara ait ev ve araçlardaki aramalarda 625 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, S.S. ve H.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G, C.Ş. ve S.S'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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