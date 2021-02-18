İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alınırken, 5 kilogram bonzai ve 4 kilogram da metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alınırken, 5 kilogram bonzai ve 4 kilogram da metamfetamin ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 5 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 4 kilogram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 3 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 160 lira ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan E.I., A.Ş., F.M., E.D., O.D., A.A., U.K., R.T., İ.P., D.Ş., M.U.K., S.Ö., H.S., K.D., B.T., Ö.A., M.A., Ş.K., A.B., S.İ., K.İ., S.İ., H.T., S.S. ve A.A. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Ç., E.D., V.Ö., N.S., M.Ö., U.D., A.Y., A.S. ve İ.Y. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.