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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve yaşı küçük çocukları suça sürükledikleri belirlenen Ö.A., T.A. E.U. ve B.Ü. yakalandı. Yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin ve narkotik köpeğinin yaptığı aramalarda 50 gram sentetik kannabinoid, metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 4 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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