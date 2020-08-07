Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da İnegöl Jandarma ekipleri ile Bursa Jandarma KOM Şube ekipleri Yeniceköy Mahallesinde bir eve yaptıkları baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl jandarma ekipleri ile Bursa Jandarma KOM ekipleri, Yeniceköy Mahallesinde M.T isimli şahsın evine baskın yaptı. Yapılan baskında evde bulunan B.O isimli kadın ile H.H. ve F.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 15 gram bonzai, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde, evde yapılan aramada, 4 adet cam aparat (payp), 5 adet şeffaf kilitli poşet, 3 adet payp yapımında kullanılan çakmak gazı, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.