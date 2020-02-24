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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 110 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve esrar, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 2 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.E., S.Ş., S.C., ve K.D. ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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