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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 900 gram toz esrar ve 520 gram metamfetamin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen C.Ö., D.K., A.E. ve K.E. isimli şahıslar, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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