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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 1 kilo 900 gram sentetik kannabinoid, 175 adet captagon hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden bir miktar yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan S.Ç., M.K., M.E.Y. ve S.E. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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