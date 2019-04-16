Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda farklı adreslerde 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği M.Y., U.D. ve O.O.'yu da gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde 255 gram esrar, 19 çıkı halinde 35 gram sentetik kannabinoid, bir miktar mitamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si hakkında kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, M.Y., U.D. ve O.O. ise adliyeye sevk edildi.