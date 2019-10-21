Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 57 gram metamfetamin, 55 gram sentetik kannabinoid, 35 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, bir miktar sentetik ecza tablet, 3 adet hassas terazi, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.O., H.C., Y.A., O.G. ve B.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ç.Y. ve U.O. hakkındaki adlî tahkikat devam ediyor.