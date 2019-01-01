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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aldıkları ihbar değerlendirerek şüphelilerin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 351 gram esrar, 177 adet captagon tablet, 1 adet MP5 görünümlü otomatik kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirdi.


Şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 2'si yabancı uyruklu üç kişi, A.H., M.Ş. ve S.Ç. adliyeye sevk edildi.

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