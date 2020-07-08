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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 1 kilo 200 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan F.G. ve C.T. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, E.Y., E.K., H.K. ve O.D. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.

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