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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, 6’sı tutuklandı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 560 gram metamfetamin, 100 gram kokain, 60 gram sentetik kannabinoid, bir miktar ecstasy tablet, esrar, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar banknot ele geçirildi.


Gözaltına alınan; F.Y., M.Ö., E.G., K.E., E.D. ve Z.D. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. K.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., D.N. ve U.G.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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