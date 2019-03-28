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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde kullanan şahısların ifadelerinden yola çıkarak şehirde zehir tacirliği yapan şahısların peşine düştü.

Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 şahsı üzerlerinde bir miktar metamfetamin maddesi ile birlikte yakaladı. Şahısların ifadelerine başvuran ekipler, üzerlerinde ele geçirilen uyuşturucuyu nereden tedarik ettiklerini öğrendi. Ekipler şahıslara uyuşturucu madde satan şahısların isimlerini alarak bir süre teknik ve fiziki takip yaptı.


Yapılan takiplerin ardından operasyon için harekete geçen ekipler U.K., M.D.N., M.E. ve H.I. isimli şahısların evlerine baskın düzenledi. Baskında 4 kişiyi de gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş 14 çıkı metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar ecstasy tablet, uyuşturucu veya uyarıcı madde paketlemek için kullanılan aparatlar ele geçirdi.


Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 4'ü adli makamlara sevk edildi.

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