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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli adliyede

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 4 ay önce başlatılan operasyonlar kapsamında "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" kapsamında operasyonlarıan devam ediyor. Ekipler, E.K, Y.H, M.A.H, M.A, M.A, B.A. ve S.G'yi il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 900 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan gereçler, bir tüfek ve tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.K, Y.H, M.A.H, M.A, M.A, B.A. ve S.G. emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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