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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 450 gram metamfetamin ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli bölümlere gizlenmiş halde 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 5 kişi hakkında içicilik suçundan işlem yapılırken, 3 kişi uyuşturucu madde bulundurma ve temin etme suçlarından adliyeye sevk edildi.

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