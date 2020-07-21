Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik suçlarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 280 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 50 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan O.S. ve B.A. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, C.B.K., Ö.G. ve F.Ö. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikatın devam etmekte olduğu, O.N., T.N. ve H.G. isimli şahısların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.