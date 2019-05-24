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Bursa'da uyuşturucu operasyonu biri kadın 7 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kadın 7 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine gelen ihbar sonucu takibe alınan bir otomobil ekiplerin yaptığı operasyonla durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen B.Ş. gözaltına alındı. Başka bir ikamette yapılan operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı. Araçta ve ikamette yapılan aramada ise 80 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 1 adet hassa terazi, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve bunlara ait fişek ve kartuş ele geçirildi. Şüpheli B.Ş. ve beraberindeki 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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