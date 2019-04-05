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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlıgı ekiplerince Mustafa Kemalpaşa ilçesinde yapılan operasyon neticesinde; takibi yapılan K.G isimli şahıstan uyuşturucu madde satın alan E.G. ve E.E. isimli şahıslar bir miktar uyuşturucu (Metamfetamin) madde ile suç üstü yakalandı.Yakalanan şahıslardan E.E. nin 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, şüpheliler gözaltna alınıp karakola getirildi.

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