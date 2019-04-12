Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 540 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde 3 kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, U.G., A.D. ve T.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 540 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.