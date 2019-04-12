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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 540 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 540 gram metamfetamin ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde 3 kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, U.G., A.D. ve T.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 540 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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