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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan farklı adreslerde 5 şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, Y.İ., Ö.Ç., H.Ş., M.A. ve H.B.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 310 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, ecstasy ve esrar ele geçirildi. Y.İ. tutuklanırken, Ö.Ç., H.Ş., M.A. ve H.B. uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi.

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