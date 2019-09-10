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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 425 gram skunk, 55 gram pres toz esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin lira ele geçirildi. Şüpheli M.F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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