İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.İ.A., G.A., R.C.Ö. ve Ş.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 401 adet ectasy tablet, 45 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi. H.İ.A. tutuklanırken, G.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. R.V.Ö. ve Ş.T.'nin ise emniyette işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.