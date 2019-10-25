Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonda evinde 1 kilo 300 gram kubar esrar bulunan 1 kişi tutuklandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonda evinde 1 kilo 300 gram kubar esrar bulunan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekibi, gece 24.00 sularında Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle bölgesinde F.G.'nin (38) evine operasyon düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekibi, F.G.'nin evinde, saklı vaziyette 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.