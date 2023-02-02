Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma tarafından bağ evine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından kişi mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma KOM ekipleri tarafından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan Güvenli Mahallesinde bulunan bağ evine operasyon yapıldı. Yapılan operasyon esnasında, zanlı H.K. (37) bağ evinin kapısının açılması sonrasında, ruhsatsız olduğu tespit edilen silahını tam dolduruşa geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından müdahalede, silahını bırakmak zorunda kalan zanlı, etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada 66.5 gram metanfetamin maddesi, 29 adet extacy uyuşturucu hap, 13.5 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet dijital terazi, 8 adet tabanca fişeği, 78 adet av tüfeği fişeği, suçtan elde edildiği düşünülen 23 bin 100 lira nakit para, 4 adet cep telefonu ve uyuşturucu kullanmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan zanlı, Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak ve silahla görevi yaptırmamak için direnme suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.