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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, satışa hazır halde paketlenmiş 400 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 144 adet ectasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem uygulanırken, Y.Ç. ve F.Ö. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. Zanlılardan M.D. ve E.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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