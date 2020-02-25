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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şok operasyon

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, C.B, O.A ve M.M.C isimli şahısların 16 AB... plakalı araçla Gemlik'e silah ve uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine harekete geçerek güzergah üzerinde uygulama yaptı. Bir süre sonra ekiplerin takibine giren araç kaçma girişiminde bulundu, ancak başarılı olamadı. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 59 adet içime hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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