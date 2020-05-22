Bursa'da uyuşturucu satıcısı kadından 800 gram toz esrar çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U. isimli kadının il genelinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Ş.U.'yu yakalamak için operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan baskının ardından Ş.U.'yu gözaltına aldı. Ş.U.'nun evinde yapılan aramalarda 800 gram toz esrar ile satışa hazır halde paketlenmiş 200 adet ecstasy tablet ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla yakalanan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen ve Ş.U.'nun işlemlerine devan edildiği öğrenildi.