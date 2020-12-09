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Bursa'da uyuşturucu taciri 6 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bursa genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 6 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, satışa hazır bir miktar bonzai ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan U.O., B.E., İ.Ş., S.D., B.G. ve M.K. isimli şahıslar iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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