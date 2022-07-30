Bursa'da uyuşturucu tacirine darbe

Bursa Gemlik'te şüpheli bir şahsın üstünde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gemlik'te bir süredir uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen E.G. (31) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı, narkotik büro tarafından takibe alındı. Yapılan fiziki takip ve araştırma sonunda, Gemlik'te yol üzerinde yakalanan E.G.'nin üzerinden 160 gram metanfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 8,5 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca, 18 adet mermi, uyuşturucu tartmak için kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira para çıktı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından zanlı E.G., Gemlik Adliyesine sevk edildi.