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Bursa'da uyuşturucu ticaretine polis baskını

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi evinde gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi evinde gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi evinde yakalandı. Şüpheli (26) U.K.'nin evinde yapılan aramalarda 18 çıkı halinde toplam 130 gram metamfetamin, 1 çıkı halinde 7.50 gram selvia, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 100 lira para ele geçirildi. Şüpheli U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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