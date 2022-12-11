Bursa'da uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Bursa'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

Gemlik polisinin önceki gece geç saatlerde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 542 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirdiği araç sahibi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova polisinden kaçan 10 FS 434 plakalı otomobil Yalova'dan Gemlik istikametine gelirken, ihbar üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince güzergahta gerekli tedbirler alındı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine yapılan ısrarlı takip sonucu araç, çevre yolu üzerinde yakalandı. Sürücü H.D. ise gözaltına alındı.

Balıkesir'e gittiği bilgisi alınan araçta yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, yedi adet fişek ve oto sürücüsünün ekiplerden kaçarken yola attığı 542 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.